Sulsel Siap Bertarung di Anugerah PHRI 2018

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Persatuan Hotel dan Restoran Republik Indonesia (PHRI) terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan di hotel dan restoran seluruh Indonesia.

Untuk itu, dalam rangka ulang tahun ke-50, PHRI menggelar program bertajuk 'Anugerah PHRI'. Program ini berupa pemberian penghargaan kepada hotel dan restoran terbaik di Indonesia.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan, program tersebut sebagai stimulus kepada pengelola hotel dan restoran untuk meningkatkan kualitas layanan untuk kenyamanan konsumen.

"Ini sebuah upaya untuk bersama-sama meningkatkan performance pelayanan optimal kepada seluruh konsumen yang akan bermukim dan mampir di hotel-hotel dan restoran di Indonesia," kata Anggiat saat Press Conference di Executive Lounge Hotel Claro, Senin (26/11/2018).

Pengurus Pusat PHRI merilis delapan kategori penghargaan untuk hotel yaitu Best Resort Hotel, Best City Hotel, The Best Affordable Hotel, Bintang 1 terbaik, Bintang 2 terbaik, Bintang 3 Terbaik, Bintang 4 terbaik dan Bintang 5 terbaik.

Lalu untuk restoran ada tiga kategori yaitu Indonesian/Nusantara Food, Oriental Food dan Continental Food. BPD PHRI Sulsel siap mengutus perwakilan untuk meraih penghargaan-penghargaan tersebut.

Sebagai bentuk kesiapan, BPD PHRI Sulsel membentuk tim independen dari kalangan akademisi dalam hal ini dosen Politeknik Negeri Pariwisata (Poltekpar) Makassar yang akan menilai hotel-hotel dan restoran di Sulsel.

Tim independen ini akan memilih satu hotel dan restoran per kategori yang dinilai layak mendapatkan Anugerah PHRI 2018, yang selajutkan diserahkan ke BPD PHRI Sulsel untuk direkomendasikan ke BPP PHRI di Jakarta.

Anggiat optimis perwakilan BPD PHRI Sulsel nantinya bisa mendapatkan minimal dua penghargaan yaitu di kategori Best City Hotel dan Nusantara Food untuk Restoran.

"Dari semua kategori kita sadar tidak bisa bersaing dengan hotel-hotel di Jakarta dan Bali khusnya kategori Best Resort Hotel dan The Best Affordable Hotel namun untuk Best City Hotel dan Nusantara Food kita pasti bisa," tutur Anggiat.

Sementara itu, Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel, Junaedi Salam yakin hotel-hotel berbintang di Makassar juga bisa bersaing mendapatkan Anugerah PHRI 2018.

"Kita juga optimis, hotel-hotel berbintang di Makassar bisa bersaing dan mendapatkan Anugerah PHRI 2018 melihat banyak hotel berbintang di Makassar sudah berprestasi," kata Junaedi Salam