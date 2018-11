Marriott International Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban di Palu

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Akhir September lalu, bencana yang tak pernah disangka-sangka kedatangannya mengguncang dan menyapu pesisir kota Palu dan sekitarnya, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pascabencana alam tersebut, bantuan kemanusiaan pun mengalir dari berbagai instansi, perusahaan, organisasi termasuk Marriott International yang menaungi 20 properti di Indonesia.

Marriott Business Council Bali berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 266.716.678,- untuk segera disalurkan kepada para korban.

Dana ini kemudian diperpanjang tangankan langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Daerah Bencana (BPDB) dr Muhammad Rusly MKes selaku media penyalur yang dipercayakan pemerintah daerah khusus untuk bencana Palu.

"Sangat bersyukur, kami dapat turut serta membantu para warga melalu penggalangan dana ini. Dana yang terkumpul sekitar Rp 266 juta rupiah," kata General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana, Senin (26/11/2018).

Pihak hotel berharap agar dana tersebut dapat membantu dalam pemulihan kembali kota Palu yang kini mulai bangkit pasca gempa bumi dan tsunami serta likuifaksi yang terjadi.

"Bantuannya mungkin tidak seberapa, namun kami berharap agar hal ini dapat membantu dalam proses kebangkitan kembali kota Palu," tutur, I Gede Sujana.

Adapun 20 property Marriot International ialah St. Regis Bali, The Laguna Luxury Collection, Westin Nusa Dua, Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua, Renaissance Bali Uluwatu, Bulgary, Le Meridien Bali Jimbaran, Sheraton Resort Bali Kuta, Four Points by Sheraton Bali Kuta, The Stones Bali Kuta, Fairfield by Marriott Bali Legian.

Lalu Courtyard by Marriott Bali Seminyak, Four Points by Sheraton Seminyak, W Retret & Spa Bali Seminyak, Element by Westin Ubud, Ritz Carlton Reserved Bali Mandapa, Sthala Ubud Tribute Portfolio, The Westin Resort/Nusa Dua Graha Int & JW Marriott Surabaya.(*)