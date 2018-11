Jadwal Liga Champions Match Day ke 5: AS Roma vs Real Madrid & Juventus vs Valencia

TRIBUN-TIMUR.COM-- Jadwal siaran langsung Liga Champions matchday ke-5 di RCTI akan dimulai pada Rabu (28/10/2018).

Jadwal Liga Champion match day 5 antara AS Roma vs Real Madrid dan Paris Saint-Germain (PSG) vs Liverpool menjadi laga yang patut ditonton.

Jadwal Liga Champions match day 5 juga menyajikan laga Juventus vs Valencia.

Pertandingan tersebut bakal menjadi penentu bagi si nyonya tua apakah lolos fase grup dan menyusul Barcelona menuju 16 besar atau tidak.

Adapun jadwal Liga Champions Juventus vs Valencia akan digelar pada Rabu (28/11/2018) dini hari pukul 03.00 WIB.

Siaran langsung dan live streaming RCTI menyajikan beberapa laga dalam jadwal Liga Champion match day 5 nanti.

Dikutip dari laman uefa.com, Cristiano Ronaldo bersama Juventus akan lolos fase grup di Grup H hanya dengan hasil seri.

Kondisi lain, Juventus bakal masuk kualifikasi dari grup H jika Manchester United di laga lain melawan Young Boys mengalami kekalahan.

Namun demikian, Juventus memiliki catatan ketika berlaga di kandang di Turin.

Si nyonya tua dalam liga pertandingan UEFA di kandang hanya sekali menang, dua kali kalah dan dua kali seri.