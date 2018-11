VIDEO: Harapan Muh Omar Hassan di NCSC Smansa Makassar 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Panitia NUCLEAR CITOS Science Competition (NCSC), Muh Omar Hassan Syah Taufiq bersyukur acara ini berjalan lancar.

Seperti diketahui, acara ini dihadiri 59 peserta terdiri siswa kelas X, XI, XII dari 11 SMA Negeri/Swasta di Sulsel diantaranya SMAN 11 Pinrang, SMK Katolik Rajawali, SMAN 2 Makassar, MAN 2 Makassar, SMA Athirah Kajaolalido, SMA Athirah Baruga Antang dan lainnya.

"Dari awal kita berharap, semoga peserta dapat bertanding dengan baik dan sportif," katanya, Minggu (25/11/2018).

"Semoga juga peserta mendapatkan pengalaman yang dapat bermanfaat untuk masa depannya," lanjutnya.

NUCLEAR CITOS Science Competition (NCSC) ini digelar Ekskul Natural Chemistry Lovers of Smansa (NUCLEAR) dan Cyberg Information Technology of Smansa (CITOS) di Function Room Sola Fide Hotel Yasmin, Jl Jampea No 5, Makasssar, Sulawesi Selatan, 23-25 Oktober 2018.

Acara ini rutin diadakan setiap tahun dengan nama sebelumnya Smansa Science Competition (SSC), namun perhelatan kali ini dengan nama baru yaitu NUCLEAR CITOS Science Competition (NCSC).

Simak videonya.

https://youtu.be/ieXO_h8bfrE

Biodata

Muh Omar Hassan Syah Taufiq (17)

Kelas XII MIPA 5

Hobi:Technical Troubleshooting

Cita-cita:Freelance developer

@not_omr