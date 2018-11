Sebelum Gisel Beri Pernyataan Resmi, Gading Marten Sudah Sampaikan Permintaan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Rumah tangga pasangan artis Gading Marten dan Gisella Anastasia di ambang perceraian.

Gisel sudah mengajukan gugatan cerai ke PN Jakarta Selatan.

Gading Marten juga sudah angkat bicara mengenai kabar perceraian ini. Namun dua sejoli ini kompak soal anaknya Gempita Noura Marten.

Artis peran Gading Marten akhirnya angkat bicara soal perceraiannya dengan penyanyi Gisella Anastasia atau Gisel.

Di akun Instagram-nya, Gading mengunggah sebuah gambar berwarna hitam dengan keterangan yang mengatakan bahwa ia berterima kasih atas semua doa untuk masalah rumah tangganya.

"Ijinkan saya mengucapkan terima kasih utk semua keluarga, sahabat dan kalian smua yang sayang dan mendoakan keluarga kami.. terutama yg sayang sama gempi juga...," tulis Gading seperti yang dikutip Kompas.com, Kamis (22/11/2018).

Pemain Love For Sale ini juga meminta maaf atas berita sedih yang telanjur menyebar ini. "Maaf atas berita sedih hari ini, kalau berita baik disebarkan akan membawa aura baik untuk semua..Tapi kalau berita sedih semua akan merasakan juga..," tilis Gading lagi.

Gading menyadari bahwa permasalahan ini tak akan mudah dihadapi, tetapi ia berjanji akan selalu berhubungan baik dengan Gisel demi putri semata wayang mereka. "Saya sangat berharap tidak ada berita miring atau asumsi2 yg tdk benar dan saling menjelekan.. it’s not easy and it’s not gonna be... kami akan selalu baik baik utk gempi.. DOAkan kami ???????? Tuhan berkati kalian semua..," tutup Gading.

Gisella Anastasia bersama dengan Gading Marten. (TRIBUNNEWS.COM)

Sebelumnya, secara mengejutkan Gisella Anastasia menggugat cerai Gading Marten di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berkas gugatan dengan nomor perkara 908/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL itu didaftarkan Gisel pada 19 November 2018.



Gisel Jumpa Pers Resmi

Berita Gisel Gugat Cerai Gading Marten menyita perhatian publik.