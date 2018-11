Payless Shoesource Adakan Black Friday, Terakhir Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Payless Shoesource Trans Studio Mall (TSM) Jl HM. Dg. Patompo, Jl Metro Tj. Bunga Kota Makassar adakan promo Black Friday, Jumat-Minggu (23-25/11/2018).

Payless adalah toko yang menawarkan beragam variasi sepatu serta tas.

Dengan harga terjangkau mulai Rp. 100 ribuan.

Baca: Tiga Pelaku Begal dan Satu IRT di Makassar, Diamankan Polsek Ujungpandang

Baca: Susunan Pemain PSM vs Bali United

Promo Black Friday yaitu Buy one get one 60% off, hari ini terakhir.

Dewi (22) supervisor Payless mengatakan diskon berlaku untuk semua item harga normal.

Baca: CEO & Founder Rezero Clothing Company Prediksi Skor 2-0 Buat Kemenangan PSM Makassar

Baca: Driver Gojek ini Prediksi PSM ungguli Bali United 2 Gol Tanpa Balas

"Semua harga normal diskon 60% untuk pembelian kedua,”. Katanya

Promo ini berlaku untuk tas dan sepatu yang ada di gerai Payless TSM.