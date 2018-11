NCSC Smansa Makassar Diikuti 11 Sekolah SMA di Sulsel

sukmawati/tribun timur

Ekskul Natural Chemistry Lovers of Smansa (NUCLEAR) dan Cyberg Information Technology of Smansa (CITOS) menggelar NUCLEAR CITOS Science Competition (NCSC) di Function Room Sola Fide Hotel Yasmin, Jl Jampea No 5, Makasssar, Sulawesi Selatan, 23-25 Oktober 2018.