Live di beIN Sports 3! Live Streaming Juventus vs SPAL di MAXStream: Prediksi Susunan Pemain

Juventus vs SPAL

TRIBUN-TIMUR.COM-- Saksikan siaran langsung beIN Sports 3 Juventus vs SPAL di Liga Italia 2018, Minggu (25/11/2018) pukul 00.00 WIB.

Laga Juventus vs SPAL disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Juventus vs SPAL juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Jadwal Liga Italia Serie A pada Sabtu (24/11/2018) tengah malam akan mempertemukan Juventus FC vs SPAL.

Laga yang akan berlangsung di Juventus Stadium itu menjadi misi Juventus untuk mempertahankan laga tak terkalahkan mereka dalam pekan ke-13 Liga Italia Serie A.

Sekaligus mengkokohkan diri sebagai pemuncak klasemen dengan 34 poinm selisih 6 poin dengan Napoli di urutan kedua.

Sementara, SPAL berharap menang atau minimal seri dalam laga tandang mereka di markas I Bianconeri, Kemenangan didambakan SPAL untuk menambah torehan poin di urutan ke-15 klasemenm. SPAL mengoleksi 13 poin yang diraih dari empat kali menang, sekali seri, dan tujuh kali kalah.

Pertemuan kedua tim

Catatan pertandingan, kedua tim pernah bertemu pada 17 Maret 2018 lalu di laga Serie A di kandang SPAL.

Kedua tim sama kuat 0-0.

Namun pada Serie A 25 November 2017, Juventus membantai SPAL dengan skor 4-1,