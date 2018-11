VIDEO: Koper Diskon 40 Persen di Lotte Mart

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart berikan penawaran menarik untuk perlengkapan traveling melalui promo Traveling with a Great Feeling. Periode 15 November hingga 12 Desember 2018.

Produk yang tersedia ada Travel Bag 6 pcs dari Rp 149 ribu menjadi Rp 139.900 per set, cocok untuk menyimpan pakaian dalam, kosmetik, kaos kaki dan sejenisnya.

Pilihan lain ada Travel Cosmestic Bag dari Rp 69.900 menjadi Rp 59.900 per unit untuk RH211 dan untuk RH205 dari Rp 99.900 menjadi Rp 89.900 per unit.

Lalu Travel Shoes Bag RH524 dari Rp 119 ribu menjadi Rp 109.900 per unit. Travel Folded Bag dari Rp 69 ribu per unit menjadi Rp 59.900, harga tersebut setelah diskon 40 persen.

Untuk koper ada Luxos Trolley Gase AZ-224719 dari Rp 1,650 juta menjadi Rp 990 ribu per unit dan Luxos Luggage IG-1221C dari Rp 1,650 ribu menjadi Rp 990 ribu per unit.

Ada juga Luxos Luggage WB 20 dari Rp 1,650 juta menjadi Rp 990 ribu per unit dan WB 24 dari Rp 1,950 juta per unit menjadi Rp 1,170 juta. Luxos Luggage IG 20 dari Rp 2,299 juta menjadi Rp 919 ribu.

Perlengkapan lain yang tersedia ada Neck Cushion Traveling O Neck 250 gr dari Rp 89 ribu menjadi Rp 71.200 per unit. Luxos neck cushion beli satu Rp 79.900 per unit dan beli dua Rp 120 per unit.(*)