Payung Teduh Manggung, Pengunjung Antre Masuk ke Lokasi Aucthenticity Fest 2018! Ini Agendanya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Warga Makassar antusias memasuki Aucthenticity Fest 2018 di Parking Lot, Mall Phinisi Point (PiPo) Makassar, Sabtu (24/11/2018) malam.

Pantauan awak TribunTimur.com, pukul 19.56 Wita, terlihat antrean panjang di gerbang masuk lokasi Aucthenticity Fest 2018.

Satu per satu pengunjung yang hendak memasuki lokasi acara diperiksa petugas keamanan berbadan tegap.

Saat ini, grup Band Payung Teduh sementara menghibur pengunjung dengan beberapa lagu hitsnya. Salah satunya tembang “Akad’.

Sementara, grup band God Bless sendiri dijadwalkan baru naik ke atas panggung pada pukul 21.40 Wita.

Berikut susunan acara lengkap Aucthenticity Fest 2018 di Makassar.

- Open gate, 15.00

- Natinson-Mini Stage, 15.45

- Photografy Workshop by Abott-Lounge Booth, 16.05

- Ruang Baca-Mini Stage, 16.20

- Sneakers Workshop by Hut of Paint-Lounge Booth, 16.40

- Loe Joe-Mini Stage, 16.55

- Hand Writing Workshop by Eric Draw-Both Lunge, 17.15

- Kapal Udara-Mini Stage, 17.30

- Payung Teduh-Main Stage, 19.40

- Float-Main Stage, 20.40

- Brand Moment, 21.30

- God Bless-Main Stage, 21.40

