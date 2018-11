Minyak Goreng Hanya Rp 17.900 di hypermart

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Berbagai produk ditawarkan dengan harga lebih murah di hypermart melalui promo Purchase with Purchase (PWP), syarat dan ketentuan berlaku. Promo periode 15-28 November 2018.

Produk ditawarkan melalui promo ini seperti Cemara, cooking oil refill 2 liter dari Rp 27.350 menjadi Rp 17.900. Sunlight, lime pouch 780 ml dari Rp 16.250 menjadi Rp 10.890.

Berikutnya ada, Le Mineral, air mineral kemasan (karton) 330 ml dari 39.600 menjadi Rp 24.990. Frenzy, kotak makan 12 set dari harga Rp 69.900 menjadi Rp 44.900.

Selanjutnya ada promo special price untuk produk seperti Kunci Mas, cooking oil refill 1,8 liter seharga Rp 25.570. Sovia cooking oil refill 2 liter seharga Rp 24 ribu. Filma, margarine 200 gram seharga Rp 7.500.

Masih promo special price ada Bogasari, segitiga biru 1 kilogram seharga Rp 9.150. Sasa, tepung bumbu 225 gram seharga 4.700. Madurasa murni 650 ml seharga Rp 77.950.

Buah juga ditawarkan dengan special price seperti Sweet Pear seharga Rp 2.890 per 100 gram. Alpukat Super seharga Rp 4.675 per 100 gram. Paprika Hijau seharga Rp 5.550 per 100 gram.

Ada juga Kiwi Gold Zespri seharga Rp 9.750 per pc. Apel Fuji Wangshan seharga Rp 5.750 per 100 gram dan Melon Sky Rocket seharga Rp 1.590 per 100 gram.

Lalu untuk daging ada Beef Oxtal seharga Rp 15.490 per 100 gram. Iga Sapi seharga Rp 9.990 per 100 gram dan Dada Ayam Tanpa Tulang seharga Rp 6.990 per 100 gram.

Ayam Kampung seharga Rp 48.900 per ekor. Ikan Tuna Saku seharga 13.690 per 100 gram. Karawaci, baso SPL 25 pc seharga Rp 21.650. Kentang Diet seharga Rp 4.050 per 100 gram.(*)