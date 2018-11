Live beIN Sports 3! Live Streaming Manchester United (MU) vs Crystal Palace: Susunan Pemain

Manchester United vs Crystal Palace

TRIBUN-TIMUR.COM-- Saksikan siaran langsung beIN Sports 3 dan MNCTV Manchester United vs Crystal Palace di Liga Inggris 2018 pekan 13 malam ini, Sabtu (24/11/2018) pukul 22.00 Wib.

Laga Manchester United vs Crystal Palace disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Watford vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester United vs Crystal Palace juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Dikutip Tribunjogja.com dari premierleague.com, papan klasemen sementara liga inggris masih dihuni oleh Manchester City dengan 32 poin.

Dibayangi Liverpool 30 poin, peringkat tiga ditempati Chelsea 28 poin, Tottenham Hotspur 27 poin, kemudian Arsenal 24 poin.

Nasib lain kini dirasakan oleh Manchester United yang berada di peringkat ke 8 dengan poin 20 dibawah Watford dan Bournemouth.

Dilansir laman bolasport, gelandang Manchester United, Ander Herrera, telah menghitung peluang klub yang ia bela untuk menembus papan atas Liga Inggris musim ini.

Manchester United masih tertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan ke-12.

Ander Herrera tetap tak ingin kehilangan harapan pada situasi seperti ini.

"Saya sudah menatap laga-laga ke depan dan kami akan menghadapi Crystal Palace di kandang serta Southampton di laga tandang," ujar Herrera dilansir MUTV.