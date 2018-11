KPU Sulbar Gelar Pemilu Expo di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat menggelar Pemilu Expo di Anjungan Pantai Manakarra, Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Jumat (23/11/2018).

Pemilu Expo yang dibuka oleh Ketua KPU Sulbar Rustang, berlangsung selama dua hari, dari tanggal 23-24 November 2018.

Kegiatan tersebut, dilaksanakan cerdas cermat tingkat SMA/SMK Sederajat di se Kabupaten Mamuju. Yang digelar pada Sabtu 24 November.

Rustang mengatakan, kegiatan ini sebagai media sosialisasi KPU tentang pemilu. Menyampaikan seluruh tahapan dan cara-cara berpartisipasi dalam pemilu.

"Kita juga sudah melaksanakan goes to kampus dan goes to school. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam pemilu,"kata Rustang.

Dikatakan, di Pemilu Expo menyediakan sejumlah both. Di both tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi program data pemilu dan tata cara menyalutkan hak pilih.

"Memang karakter KPU sekarang harus melayani,"ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, mantan Ketua Panwas Mamuju Tengah itu mengimbau masyarakat, agar sesuai hati nurani, bebas dari intervensi sehingga bebas menentukan pilihan berdasarkan asas pemilu.

"Kalau seluruh pemilu benar-benar memilih berdasarkan hati nurasi, maka yakin negara ini akan melahirkan pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyak,"ujarnya.

Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharudin Djafar, yang turut hadir dalam pembukaan kegiatan itu, mengatakan, Porli akan selalu komitmen mendukung keamanan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu khususnya di wilayah hukum Polda Sulbar.

"Kami akan diback up oleh personel TNI dari jajaran Korem 142 Tatag. Dengan harapan pelaksanaan pemilu berjalan sukses dan melahirkan pemimpin berkualitas,"katanya.

"Kita sudah membekali personel yang diterjungkan dalam pengamanan. Seperti simulasi pengamanan perselisihan hasil pemilu,"tambah Baharudin Djafar.

Turut hadir dalam pembukaan Pemilu Expo itu, Asisten I Pemprov Sulbar Muhammad Natsir, Kabinda Sulbar Susetyo, Kepala Kesbangpol Sulbar Rahmat Sanusi, Dikrimum Kombes Pol Yaved Duma Parembang, Ketua Bawaslu Sulfan Sulo dan Kabag Ops Polda Kombes Pol Subchan.(*)