Ketua STIE Amkop Makassar Terima Certificate of Achievement dari Vice President Temple University AS

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua STIE Amkop Makassar Bahtiar Maddatuang berada di Amerika Serikat dalam rangka mengikuti leadership courses (Executive Leadership Education) di Temple University, Philadelphia, Amerika Serikat.

Di Amerika, kata Bahtiar Maddatuang, dia menerima Certificate of Achievement dari Vice President Temple University Mr Dr Hai-Lung Dai dan Holly Meng Director Executive Leadership Education disaksikan Kepala L2 Dikti Kememristekdikti Prof Jasruddin.

Bahtiar Maddatuang menerima Certificate of Achievement setelah mengikuti leadership cource di salah satu Universitas Terbaik Dunia di Temple University, Kota Philadelphia Amerika Serikat.

"Kami sudah menerima beberapa materi di sini antara lain Developing Leadership in Global, assesment dan accreditation management in US Higher Education," kata Bahtiar via pesan whatsapp, Sabtu (24/11/2018) malam.

“Ada juga materi Management and Support to Professional Faculty Development US financial, Management in US Undergaraduate studies dan Advising ini US Higher Education, serta Challengges lessons learned form American Higher education,” lanjutnya.

"Insya Allah ini semua akan berguna untuk pengembangan kepemimpinan global (kelas dunia) dan pengembangan pendidikan di Indonesia agar bisa terus berkompetisi di dunia international. Output perguruan tinggi yang berdaya saing global pula," ujar Bahtiar.(ziz)

