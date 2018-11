TRIBUN MILENIAL: Film Robin Hood Jadi Tayangan Favorit Maylaffayza Azizah Pekan ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gengs! Film Robin Hood 2018 tayang mulai, Selasa (20/11/2018) lalu lho.

Robin Hood adalah film aksi-petualangan Amerika 2018 yang disutradarai oleh Otto Bathurst dan ditulis oleh Ben Chandler dan David James Kelly, dari sebuah cerita oleh Chandler dan berdasarkan pada kisah Robin Hood.

Film yang diproduksi oleh Appian Way Productions dan Safehouse Pictures ini dibintangi oleh Taron Egerton (Kingsman The Golden Circle, Rocketman), Jamie Foxx (Baby Driver, Just Mercy), Ben Mendelsohn (Ready Player One, Captain Marvel), Eve Hewson (Bridge of Spies, Paper Year), Tim Minchin (Storm, Arkie) dan Jamie Dornan (Fifty Shades trilogy, Trolls 2).

Nah, film aksi petualangan ini menjadi favorit Siswi SMAN 1 Gowa, Maylaffayza Azizah RHi Noea pekan ini.

Menurutnya, film ini wajib banget ditonton karena meskipun sudah versi yang ke sekian lagi, namun alur ceritanya bercerita soal pahlawan pembela kaum miskin.

"Pokoknya film ini keren, recommended untuk ditonton," katanya pada tribun-timur.com, Jumat (23/11/2018).

Nah, ditanya mau nonton sama siapa, pemilik akun Instagram @maylaffayzaa menjawab dengan cepat bahwa asiknya bersama keluarga ataupun teman-temannya.

"Asiknya sih nonton sama keluarga atau teman-teman juga boleh kak," ujarnya.

"Weekend ini wajib nonton, sudah tidak sabar soalnya liat versi baru Robin Hood kali ini. Semoga seru dan bikin penonton puas," lanjutnya. (*)

Biodata

Maylaffayza Azizah RHi Noea (16)

@maylaffayzaa

Followers: 1.715

Hobi: memasak,dengar lagu, baca novel

Cita-cita: dokter

SMAN 1 Gowa

