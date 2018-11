Mellennial - Aisyah Nur: Film Robin Hood 2018 Asiknya Ditonton Bareng Sahabat

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Satu lagi nih film keren tayang di bioskop yang sayang banget dilewatkan millennial.

Robin Hood 2018, film ini digarap oleh sutradara Otto Bathurst.

Film yang diproduksi oleh Appian Way Productions dan Safehouse Pictures ini dibintangi oleh Taron Egerton (Kingsman The Golden Circle, Rocketman), Jamie Foxx (Baby Driver, Just Mercy), Ben Mendelsohn (Ready Player One, Captain Marvel), Eve Hewson (Bridge of Spies, Paper Year), Tim Minchin (Storm, Arkie) dan Jamie Dornan (Fifty Shades trilogy, Trolls 2).

Tayang perdana di bioskop Indonesia sejak 21 November 2018 kemarin.

Film satu ini sejak lama dinantikan mahasiswi Pendidikan Staff Penerbangan dan Pramugari (PSPP), Aisyah Nur Mutia.

"Recommended buat ditonton semua kalangan. Film ini bercerita tentang seorang pahlawan pembela kaum miskin. Pasti seru sekali," katanya pada tribun-timur.com, Jumat (23/11/2018).

Menurutnya, film recommended ditonton ramai-ramai bersama orang terdekat. Entah keluarga, sahabat dan lainnya.

"Karena ini film action dan adventure, rencanya aku bareng sahabat deh kayaknya. Untuk waktunya mungkin pekan ini," tuturnya.

Pantauan tribun-timur.com, film ini diputar di beberapa bioskop di Makassar seperti XXI Mal Panakukang, XXI MToS, XXI Mal Ratu Indah (MaRI) dan lainnya.

Biodata

Aisyah Nur Mutia (19)

@aisaisyah0309

Followers: 1.733

Hobi: beatbox, berenang

Cita-cita: ingin cepat dpt kerja di bandara

Pendidikan Staff Penerbangan dan Pramugari (PSPP)