Kalla Toyota Tawarkan Uang Muka Avanza dan Calya Hanya Rp 7 Jutaan, Agya Rp 8 Juta

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penguatan penjualan tengah dilakukan seluruh diler kendaraan roda empat di Kota Makassar dan Sulsel pada umumnya.

Salah satunya Kalla Toyota, main dealer Toyota di empat provinsi Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra. Kalla Toyota menawarkan paket Revolusi Cicilan Ekslusif (Rileks) selama November ini.

Terkhusus bulan ini, bagi Anda yang mengimpikan produk Toyota dengan melalui program, manajemen Kalla Toyota menawarkan uang muka atau down paiment (DP) mulai dari Rp 7 Jutaan untuk Low Cost Green Car (LCGC) atau kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan seperti New Agya dan All New Calya.

Baca: Dinas DPMPTSP Barru Gelar Pelatihan Pengelesan dan Otomotif Untuk Pemuda Produktif

Baca: Mobil-mobil Toyota Raih Bintang 5 untuk Fitur Keselamatan pada Ajang Uji Keselamatan Tingkat ASEAN

“Grand New Avanza semakin terjangkau dengan uang muka mulai Rp 7 jutaan sudah dapat dibawa pulang," kata Marketing Manager Kalla Toyota Aswan Amiruddin.

Jawara segmen low MPV ini, kata dia tampil lebih kokoh dan menawan dalam konsep desain terbaru serta didukung teknologi mesin dual VVT-i yang semakin hemat bahan bakar serta fitur keamanan terlengkap dikelasnya menjadikan Grand New Avanza sangat tepat menjadi pilihan kendaraan keluarga.

"Adapun New Agya hadir lebih stylish dan bertenaga dibanding sebelumnya," ujarnya.

Kehadiran LED Project Headlamp dengan LED light guide menjadikan tampilan New Agya lebih elegan.

Ditambah lagi dengan varian mesin 1.2 L Dual VVT-i. All New Calya hadir di kelas MPV Entry yang telah berkonsep True-7 Seater yang menawarkan leg dan head room yang lapang dan tentunya merupakan kendaraan LCGC yang terjangkau. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: