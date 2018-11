Japanese Film Festival Digelar di CGV Daya Grand Square Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Amiruddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Japanese Film Festival (JFF) kembali digelar di Kota Makassar, Jumat-Minggu (23-25/11/2018).

Kali ini, CGV Daya Grand Square, di Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dipilih sebagai venue pelaksanaan JFF.

General Director of The Japan Foundation, Tsukamoto Norihisa mengatakan JFF sengaja digelar sebagai salah satu cara memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia.

Makassar, kata dia, menjadi kota pertama di Indonesia yang menjadi lokasi pelaksanaan JFF tahun ini.

Selain Makassar, JFF 2018 rencananya juga bakal digelar di Kota Yogyakarta, Jakarta dan Bandung.

"Makassar ini bisa dikatakan pintu masuk Indonesia bagian timur. Selain itu, di kota ini juga banyak sineas, dan kami juga punya mitra di sini, makanya Makassar jadi kota pertama tahun ini yang menggelar JFF," kata Tsukamoto Norihisa, saat konferensi pers di CGV Daya Grand Square Lantai 4, Jumat (23/11/2018).

Tsukamoto menambahkan, JFF tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya.

Pasalnya, kata dia, tahun ini terdapat sejumlah film yang telah memperoleh penghargaan dalam festival film internasional, yang dipastikan akan memanjakan pecinta film di Makassar.

Sementara itu, Cinema Manager CGV Cinemas Makassar, Asep Irwan mengatakan JFF dapat menjadi ajang pertukaran ide dan budaya antara masyarakat Jepang dan Indonesia.

"Film yang diputar dalam JFF ini lebih kuat di cerita dan tema, makanya menurut saya sangat tepat digelar di Makassar sebagai salah satu kota budaya di Indonesia," ujarnya.

Lanjut dia, animo warga Makassar yang tinggi terhadap film, membuat CGV berencana membuka cabang tahun depan.

Sekadar diketahui, terdapat 11 film yang akan diputar selama gelaran JFF di CGV Daya Grand Square.

Rencananya, film pembuka JFF 2018 yang akan diputar malam ini berjudul, "One Cut of the Dead." Untuk menyaksikan film selama JFF, penonton cukup merogoh kocek Rp 10 ribu per penayangan film.