FOTO: Japanese Felm Festival (JFF) 2018 Berlangsung di CGV Daya Grand Square

Laporan Wartawan Tribun Timur Sanovra Jr

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - General Director The Japan Foundation, Tsukamoto Norihisa (tengah) didampingi Cinema Manager CGV Cinemas Makassar, Asep Irwan (kiri) dan Programmer Kinotika, Kemal (kanan) menggelar jumpa pers terkait pelaksanaan Japanese Film Festival (JFF) 2018 di CGV Daya Grand Square lantai 4, Makassar, Jumat (23/11/2018).

Tahun 2018, Japanese Film Festival (JFF) di Indonesia menginjak tahun yang ke-3. Film Jepang ini akan diputar di 4 kota di Indonesia, Makassar, Yogyakarta, Jakarta dan Bandung.

Untuk pemutaran film di Makassar di putar film pembuka dengan judul film One Cut of the Dead (13+) dan Festival Film Jepang ini akan diadakan dari tanggal 23-25 November 2018. (*)

