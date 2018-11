Akhir Pekan Ini Yamaha Maxi Sport Expo 2018 Hadirkan Band Armada

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Yamaha Maxi Sport Expo 2018, yang berlangsung di Trans Mall, Makassar, ramai pengunjung, Jumat (23/11/2018).

Event yang berlansung selama sepakan itu, memamerkan produk terbaru Yamaha, Yamaha Free Go, dengan kapasitas mesin 125 Cc.

Dalam event itu, pengunjung mall nampak antusias menyambangi stand pameran dengan beragam hiburan menarik.

"Untuk hiburan hari ini, ada Zumba challenge dan KPOP dance challenge. Jurinya ada, Founder of Kings floor academy Artist and talent producer, Shuki, A part of kings floor Coreografer and coach, Gabhy, artist instagram Isbah dan promosi Yamaha, Zulham," kata Promosi Yamaha Sulselbar, PT. Suraco Jaya Abadi Motor, Astam.

Puncak gelaran Yamaha Maxi Sport Expo 2018 bakal berlansung, Minggu (25/11/2018).

"Event ini digelar selama satu minggu full entertainment. Menghadirkan dua artis utama dari Ibu kota, dan puluhan artis lokal, Instruktur make up kelas artis serta Instruktur zumba bertaraf Internasional," ujar Astam.

Grup Band Armada, dijadwalkan bakal menghibur warga Makassar, pada puncak acara yang berlansung di atrium Trans Mall Makassar, gratis.

"Bassitoayya (Sukri dan Adhi) juga akan menjadi opening ceremony sebelum Armada tampil," tuturnya.

Sekedar diketahui, selain produk terbaru Yamaha, Line up produk Maxi dan Sport Yamaha juga memberikan promo-promo menarik. Ada hadiah langsung jaket spesial atau asesoris resmi, juga harga khusus bagi pengunjung yang melakukan transaksi selama gelaran berlansung.