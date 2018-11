TRIBUN WIKI: Ini 10 Pilihan Hotel di Makassar Buat Perayaan Tahun Baru, Konsepnya Keren Lho!

Sejumlah Marcom Manager dari masing-masing hotel dibawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia menjelaskan program menyambut tahun baru di Hotel Claro Makassar, Selasa (6/11). Bertajuk Old & New Fiesta 2019, member Phinisi Hospitality hadir dengan tema unggulan masing-masing. Hotel yang bakal menyuguhkan perayaan tahun baru 2019 dengan konsep istimewa yaitu Claro Makassar dengan Claro in Wonderland, The Rinra dengan Romance Night, Almadera Makassar dengan Torajanese, dan Dalton dengan tema The Greatest Carnival. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR