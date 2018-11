Nikmati 'Salju' di Malam Pergantian Tahun di Aryaduta, Segini Harga Paketnya Inbox x

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Hotel Aryaduta Makassar siap menyambut pergantian tahun 2018 ke 2019 dengan mengangkat tema Frozen The Land of Snow.

Kesiapan manajemen hotel berbintang lima ini terlihat saat acara Press Conference di area Kolam Renang, Jl Somba Opu No.297 Losari, Makassar, Kamis (22/11/2018).

Dimana, dalam acara ini hadir General Manager (Incharge), Erwin Arsyad, Executive Chef Yun Veristedi, Assistance Director of Sales, Tamsil Tajuddin serta Marcom Manager, Nathalia.

"Kami ingin tamu kami nantinya merasakan suasana pergantian tahun yang berbeda dari yang lainya, salah satunya kami buat salju buatan sesuai dengan tema Frozen," kata Erwin Arsyad.

Untuk menikmati konsep pergantian tahun di Hotel Aryaduta Makassar manajemen menawarkan dua paket yaitu paket menginap dan paket makan malam atau Gala Dinner saja.

Paket menginap ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 4,250 juta dengan fasilitas gala dinner, sarapan termasuk mengikuti undian doorprize dan paket Gala Dinner seharga Rp 985 per orang.

"Untuk anak-anak kami berikan diskon 50 persen untuk Paket Gala Dinner dan kami juga hadirkan tempat khusus untuk anak-anak bermain saat malam pergantian tahun baru nanti," ungkap Erwin Arsyad.(*)

