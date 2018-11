Milad ke-25, MPAS Maestro FBS UNM Gelar Aksi Bersih Kampus

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Pencinta Alam dan Seni Budaya (Mpas Maestro) Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Universitas Negeri Makassa (UNM), Kampus Parantambung, Jl Mallengkeri, Makassar, gelar milad ke-25, Rabu (21/11/2018) siang.

Mengusung tema “ Goes to Zero Waste “ rangkaian milad Maestro yaitu aksi bersih kampus dilanjutkan dengan Workshop Ecobreak di FBS UNM.

“Tujuan kami adakan workshop ini untuk mengajak yang lain bijak dalam penggunaan plastik,” kata A Ahmad Fadhil (21), anggota muda Mpas Maestro.

“Besok acaranya dibuka untuk umum dan gratis,” tambahnya.

Sedangkan malam puncak milad diadakan besok malam, Kamis (22/11/2018).

“Kami mengundang mapala se-kota Makassar dan lembaga kemahasiswaan se-FBS dan umum,”

Ahmad menjelaskan, pada puncak perayaan, ada performance dari Bengkel Sastra, Lentera dan Lawasnesia serta makan bersama.