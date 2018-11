Mengapa Investasi Apartemen di Melbourne Australia Sangat Menguntungkan?

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA -- Sebagian besar sektor ekonomi dan properti di dunia saat ini melemah, tak terkecuali properti di Australia pun demikian. Tetapi, beda dengan kondisi properti di negara bagian Victoria seperti Melbourne. Berdasarkan data JLL Research, Kota Melbourne selalu memimpin pertumbuhan ekonomi di Australia dengan angka pertumbuhan 5,2 % dibandingkan negara bagian Australia lainnya seperti Queensland dan New South Wales.

Tampak pusat kota Melbourne, Kota paling layak huni di Australia (Brady Group))

Mengapa demikian? Ini karena pengembangan infrastruktur dan konstruksi bangunan properti yang pesat, angka pengangguran yang sangat rendah serta naiknya jumlah spending penduduknya. Kuatnya pertumbuhan ekonomi di Victoria ini membuat pasar properti Melbourne tidak memberi risiko besar bagi pengembang dan risiko pinjaman bank.

Tak hanya itu, JLL Research menyatakan permintaan properti saat ini akan tetap tinggi untuk proyek yang dirancang dengan baik di lokasi strategis oleh pengembang bereputasi kuat. Seperti Brady Group dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidangnya. Pengembang dari Kota Melbourne ini sedang mengerjakan dan memasarkan proyek bernama 380 Melbourne Apartemen setelah mendapatkan penghargaan “Excellence in High Rise Apartment Building 2017” untuk proyek yang bernama Vision Apartemen dari Master Builder.

Brady Group Property (Australian Bureau of Statistics dan BIS Oxford Economics)

Meski sedang melemah, properti Melbourne diprediksikan kembali mengalami kenaikan harga pada tahun 2020 karena pertumbuhan populasi paling tinggi dibanding kota lainnya di Australia. Selain itu, angka mahasiswa internasional yang terus meningkat berdasarkan data Australian Bureau of Statistics.

Oleh karenanya, kenaikan permintaan apartemen akan semakin terjadi dalam 2 tahun ke depan. Apalagi, tidak banyak pengembang yang memasarkan dan menyelesaikan proyek residensialnya. Alhasil, stok unit akan menipis serta jumlah supply unit apartemen yang terus berkurang yakni 23% dari tahun 2017.

Hal ini sangat bertepatan dengan Apartemen 380 Melbourne yang akan rampung dibangun pada tahun awal 2020 sehingga apartemen milik Brady Group ini memiliki nilai sangat tinggi pada saat bangunan diserahterimakan kepada investor yang telah membeli dalam 1 atau 2 tahun ini dengan harga lebih murah.

Investasi di Kota Melbourne dapat dikatakan sangat menguntungkan dibandingkan dengan kota kota lain di Australia dilihat dari segi kenaikan harga properti tiap tahunnya. Tak hanya investor, banyak kalangan orangtua membeli satu unit apartemen untuk anak-anaknya yang bersekolah disana karena biaya sewa yang tinggi.

Dengan membeli, otomatis properti bisa dimiliki oleh orang Indonesia lantaran status kepemilikan properti di Australia adalah sertifikat hak milik (SHM). Setelah anak anak mereka lulus, orangtua juga dapat meraup keuntungan dari penyewaan properti mereka karena rendahnya vacancy rate di Melbourne yaitu 1,9%. Tarif penyewaan apartemen di Melbourne CBD mencapai 480 dollar per minggunya untuk 1 kamar, 750 dollar per minggunya untuk 2 kamar, dan 950 dollar per minggunya untuk 3 kamar.

Tampak gedung Apartemen 380 Melbourne di pusat kota Melbourne (Brady Group)

Selain sistem pembayaran yang ringan dan aman, pembeli hanya perlu membayar deposit 10% tanpa cicilan atau biaya apapun sampai bangunan siap huni. Brady Group yang dikenal sebagai pengembang dari Kota Melbourne juga bekerjasama dengan beberapa bank yang dapat memberikan pinjaman maksimum 70% selama 30 tahun sehingga mempermudah pembeli dalam hal pengurusan KPR. “Pendapatan dari menyewakan apartemen di Melbourne lebih besar dari pada bunga bank. Jadi bisa dikatakan cicilan properti di Melbourne dibayarkan oleh penyewa” jelas Direktur Brady Group Indonesia, Midli Christin.

Hal ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pembeli dikarenakan pendapatan sewa properti per tahun di Melbourne sekitar 6% sedangkan bunga bank kredit properti di Australia saat ini hanya 4%. Selain itu, pembeli dapat meraup keuntungan dari kenaikan harga properti per tahunnya di Melbourne Australia.

Untuk informasi selengkapnya, hadirilah Pameran Properti Melbourne Sabtu & Minggu pada tanggal 1 dan 2 Desember 2018 di Hotel Mulia Senayan Jakarta (Iris Room), pukul 11 siang hingga 7 malam. Info mengenai Apartemen 380 Melbourne lainnya dapat diakses di www.brady.co.id atau dapat menghubungi (021) 574 000 8.(*)