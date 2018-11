Laga Amal untuk Palu, Bambang Pamungkas Cs Lawan Klub Milik Gitaris Slank, Sore Ini

Legenda sepakbola Indonesia bersama bintang-bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia akan menggelar Charity for Palu, Sigi & Donggala, di Stadion Gawalise Palu, Rabu (21/11 /2018.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Abdul Humul Faaiz

Tribunpalu.com, Palu - Sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap korban bencana gempa bumi disertai tsunami dan ikuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah legenda sepak bola Indonesia bersama bintang-bintang tim nasional (timnas) Indonesia akan menggelar Charity for Palu, Sigi, dan Donggala.

Charity ini dilakukan dengan menggelar pertandingan persahabatan antara Indonesia All Star vs Celebest FC All Star.

Pertandingan akan digelar hari ini, Rabu (21/11/18) di Stadion Gawalise, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Laga amal, Charity for Palu Sigi dan Donggala adalah bentuk kepedulian para bintang Sepakbola Indonesia terhadap korban bencana di Sulteng.

Laga amal ini menghadirkan bintang sepakbola indonesia senior dan junior yang akan bertanding melawan Celebest FC All Star di Stadion Gawalise Palupukul 15,00.

"Pertandingan ini gratis untuk warga Kota Palu dan pecinta Sepakbola Sulawesi Tengah. Usai laga nanti akan diadakan lelang jersey timnas yang hasilnya untuk amal korban bencana di Palu, Sigi dan Donggala," kata Media Officer Celebest FC, Abdy Mari.

Laga ini juga akan disaksikan oleh CEO Celebest FC yang juga personel Slank Abdee Negara.

Rencananya, sebelum dilaksanakannya laga amal sore nanti, pemain Indonesia All Star akan menggelar Press Conference di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said, Jalan Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Bambang Pamungkas, Ponaryo Astaman dkk akan berlaga di pertandingan ini.

Abdee Slank memang orang Palu, sama halnya mantan kiper timnas Ferry Rotinsulu yang juga akan bermain di laga ini.