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TRIBUNWIKI: Ini Lokasi Distributor Hijab Terkenal di Makassar, Nomor 2 Milik Ivan Gunawan (Klik Map)
Merk-merk hijab dari Jakarta pun kini juga telah memiliki distributor di Kota Daeng ini. Berikut agen-agen resmi hijab dari Jakarta di Makassar
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
koleksi terbaru Zoya
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk wanita berhijab pastinya memerlukan hijab yang bermotif ataupun bermodel.
Merk-merk hijab dari Jakarta pun kini juga telah memiliki distributor di Kota Daeng ini.
Berikut agen-agen resmi hijab dari Jakarta di Makassar
1. Jilbab AFRA Makassar Tamalanrea
Alamat: Jalan Kebahagiaan Utara 3, Tamalanrea, Kota Makassar
Jam buka: Buka 24 jam
Telepon: : +62 852-9995-4461
Instagram: @jilbabafra.makassar
Cabang: Lorong 5, Pa'baeng-Baeng, Tamalate, Kota Makassar.
Jam buka: 16.00–21.00 Wita
Telepon: +62 852-9994-3483
Instagram: @jilbabaframks
2. Hijab Mandjha Makassar
Alamat: Jl. A. P. Pettarani No.5A, Kota Makassar.
Jam buka: 08.00-20.00 Wita
Instagram: @mandjhamakassar
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Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Ina Maharani