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TRIBUNWIKI: Ini Lokasi Distributor Hijab Terkenal di Makassar, Nomor 2 Milik Ivan Gunawan (Klik Map)

Merk-merk hijab dari Jakarta pun kini juga telah memiliki distributor di Kota Daeng ini. Berikut agen-agen resmi hijab dari Jakarta di Makassar

TRIBUNWIKI: Ini Lokasi Distributor Hijab Terkenal di Makassar, Nomor 2 Milik Ivan Gunawan (Klik Map)
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
koleksi terbaru Zoya 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk wanita berhijab pastinya memerlukan hijab yang bermotif ataupun bermodel.

Merk-merk hijab dari Jakarta pun kini juga telah memiliki distributor di Kota Daeng ini.

Berikut agen-agen resmi hijab dari Jakarta di Makassar

1. Jilbab AFRA Makassar Tamalanrea
Alamat: Jalan Kebahagiaan Utara 3, Tamalanrea, Kota Makassar
Jam buka: Buka 24 jam
Telepon: : +62 852-9995-4461
Instagram: @jilbabafra.makassar

Cabang:  Lorong 5, Pa'baeng-Baeng, Tamalate, Kota Makassar.
Jam buka: 16.00–21.00 Wita
Telepon: +62 852-9994-3483
Instagram: @jilbabaframks

2. Hijab Mandjha Makassar
Alamat: Jl. A. P. Pettarani No.5A, Kota Makassar.
Jam buka: 08.00-20.00 Wita
Instagram: @mandjhamakassar

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Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Ina Maharani
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