TRIBUNWIKI: Ini 7 Pabrik Besar yang Beroperasi di Makassar, Beserta Jenis Produknya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Desi Triana Aswan

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Pabrik merupakan tempat memproduksi sesuatu yang kemudian akan di distrubusi untuk di pasarkan.

Makassar sebagai pintu Indonesia Timur memiliki beberapa pabrik besar. Bberikut di antaranya, termasuk bidang usaha, lokasi dan nomor teleponnya.

1. PT Makassar Tene

Pabrik pengelolah gula rafinasi di Makassar. Merupakan pabrik terbesar kedua di Makassar, hasil produksi juga di Impor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Alamat: Jl Ir. Sutami, no 38, Bira, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90243

no Tlp: (0411) 4720720

Jadwal Buka: Senin - Sabtu, 08.30-17.00 wita

2. PT Sarana Sinar Sulawesi

Pabrik ini mengelolah kemasan makanan dan minuman dan berbagai jenis bahan plastik.

Alamat: Jl Kima 3, no 3 Kav. N/4-B-3, Tamalanrea Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

no Tlp: (0411) 514885

Jadwal Buka, Senin-Sabtu, 08.00-17.00 wita

3. CV Podomoro Makassar

Memproduksi tepung sagu yang kemudian dipasarkan melalui distributornya.

Alamat: Jalan Pemandian Alam Perumahan Bumi Asri Barombong Blok C No 2, Makassar Sulawesi Selatan 90225

no Tlp :0853-5359-4155

Jadwal Buka :Senin- Minggu, 08.00-17.00 wita

tepung sagu ()

4. PT. Bumi Sarana Beton (Kalla Mix)

Menyediakan kebutuhan beton internal untuk perusahaan Kalla dan beberapa kontraktor di Makassar.

Alamat: Jalan Manunggal 22, Kel Maccini Sombala, Kec Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90121

no Tlp: (0411) 8113030

Jadwal Buka: Senin-Sabtu, 08.00-17.00 wita

5. PT. Eastern Pearl Flour Mills City Side

Pabrik ini mengolah bahan-bahan makanan dan terigu.

Alamat: Jl Nusantara Baru no 36, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90163

no Tlp: (0411) 3622220

Jadwal Buka: Senin-Jumat, 08.00-17.00 wita









6. Beras Argononusantara

Pabrik ini mengelola beras-beras lokal yang di produksi lalu di distribusikan ke pasar tradisional maupun pasar modern.

Alamat: Kawasan Industri Parangloe Indah Blok E3 no 6, Jl Ir. Sutami no 38, Bira, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90244

no Tlp: (0411) 4730777

Jadwal Buka: Setiap hari, 24 jam

7. Perkasa Agung Sejati

Pabrik ini mengelola pakan ternak, tidak hanya di pasarkan di Sulawesi Selatan juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Alamat: Jl Ir Sutami. Kawasan peegudangan 88 no 88p makassar, Sudiang, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242

no Tlp: (0411) 554411

Jadwal Buka: Senin-Jumat, 08.00-17.00 wita