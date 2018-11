TRIBUNWIKI: 10 Buku Terlaris Gramedia November 2018, 3 di Antaranya Karya Tere Liye

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gramedia adalah toko buku terbesar di Indonesia. Setiap bulannya Gramedia punya 10 buku terlaris. Baik secara nasional ataupun setiap cabang.

Untuk seluruh Gramedia Indonesia ini buku-buku terlaris November 2018 dan sinopsisnya:

1. Crazy Rich Asians (Kaya Tujuh Turunan) Karya Kevin Kwan

Crazy Rich Asian telah di filmkan pada Agustus 2018 lalu. Dalam bukunya mengisahkan tentang pasangan Rachel Chu dosen ekonomi keterunan china dan Nick. Rachel tidak menyangka bawah Nick adalah keturunan yang kaya raya. Ia baru menyadarinya ketika ia setuju untuk pergi ke Singapura bersama kekasihnya.

Namun Ibu Nick tidak setuju jika Nick harus menikah denan Rachel karena banyak pertimbangan. Disini konflik mulai terjadi hingga akhir cerita ibu Nick menyetujui anaknya menikah dengan Rachel.

2. Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson

Setelah suskes menerbitkan bukunya yang best seller "The Subtle of Not Giving a Fuck". Mark Manson kembali menerbitkan buku "Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat" yang juga best seller di Indonesia.

Di dalamnya mark mengajak pembaca bahwa ada beberapa hal penting yang tidak perlu terlalu dipersoalkan. Selain itu ia juga menjelaskan tentang seni termasuk masa bodoh untuk beberapa hal.

3. Rich People Problem karya Kevin Kwan

Kevin kwan juga menduduki peringkat ke tiga setelah berhasil menempati peringkat pertama di top ten gramedia se-Indonesia.