Sinopsis, Trailer Robin Hood 2018 yang Tayang Mulai Hari Ini, Wajib Anda Tonton

TRIBUN-TIMUR.COM - Film Robin Hood 2018 tayang mulai, Selasa (20/11/2018) hari ini.

Berikut sinopsis dan trailer film Robin Hood 2018 yang harus anda tonton.

Film yang dibintangi Taron Egerton ini sebelumnya berjudul Robin Hood: Origins.

Film Robin Hood 2018 digarap oleh sutradara Otto Bathurst.

Film yang diproduksi oleh Appian Way Productions dan Safehouse Pictures ini dibintangi oleh Taron Egerton (Kingsman The Golden Circle, Rocketman), Jamie Foxx (Baby Driver, Just Mercy), Ben Mendelsohn (Ready Player One, Captain Marvel), Eve Hewson (Bridge of Spies, Paper Year), Tim Minchin (Storm, Arkie) dan Jamie Dornan (Fifty Shades trilogy, Trolls 2).

Film Robin Hood 2018 diproduseri Leonardo DiCaprio dan Jennifer Davidsson bekerja sama dengan Ben Chandler.

David James Kelly selaku penulis skenario dalam pengadaptasian cerita rakyat ke dalam film.

Robin Hood merupakan sosok penjahat legendaris yang dikenal oleh masyarakat Inggris.

Menurut legenda, Robin Hood merupakan seorang pemanah ulung dan ahli pedang.

Konon Robin Hood merupakan sosok bangsawan yang pernah bertempur dalam Perang Salib.