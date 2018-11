Rektor Unismuh Makassar Belajar Tata Kelola Perguruan Tinggi di Amerika

Rektor Universitas Muhammadiyah Dr Abd Rahman Rahim, (kiri belakang) bersama ketua rombongan short course, Kepala LLDIKTI IX Sulawesi Prof Dr Jasruddin (keempat dari kanan).

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Dr Rahman Rahim, saat ini berada di Amerika Serikat.

Rahman menjadi salah satu pimpinan perguruan tinggi peserta leadership course di Universitas Temple Philadelpia Amerika Serikat hingga, Kamis (22/11/2018).

Di Amerika Serikat, Rahman dan anggota rombongan yang diketuai Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)Wilayah IX Sulawesi Prof Jasruddin, akan belajar tata kelolah perguruan tinggi sehingga kampus-kampus di Sulawesi Unismuh khususnya, bis amenjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

"Selama berada di kampus yang telah berusia seratus tahun lebih ini, kami mendapatkan materi dari pimpinan kampus,"kata Rahman via WhattsApp, Selasa (20/11/2018) malam.

Materi Manajemen Keuangan pada sistem Pendidikan Tinggi AS dibawakan oleh Mr Ken Kaiser CFO Temple University. Serta, Assesment and Acreditation Management di US Higher Education oleh Dr Gina Calzaferri Direktur, kantor Badan Pengamatan dan Pengkajian Kelembagaan.

Juga belajar tentang Manajemen dan Dukungan untuk Pengembangan Fakultas Profesional Pendidikan Tinggi AS, oleh Dr Kevin Delaney, Wakil Provost Faculty Affais Temple University.

"Kita berharap ada peningkatan prestasi usai belajar disini. Tentu untuk Unismuh yang lebih baik,"kata Rahman.

Amerika Serikat dipilih lantaran kampus dari negara tersebut mendominasi 100 kampus terbaik di dunia.

Turut hadir dalam rombongan di antaranya Rektor Universitas Islam Makassar Dr Madjah Muhyiddin, Rektor Universitas Sawerigading Makassar, Prof Dr Melantik Rompegading, Rektor Unasman Sulawesi Barat Dr Chuduriah Sahabuddin.

Peserta lainnya Ketua YPUP Ir Asrul Rahim, Ketua STIE Amkop Makassar Dr Bakhtiar Maddatuang, Ketua STIKES Mega Buana Palopo Dr Nilawati Uly, Rektor Universitas Cokroaminoto Makassar Dr Andi Asdar dan mantan Rektor UMI Makassar Prof Dr Masrurah Mokhtar.

