Khusus Hari Ini, Toko Buku Pelangi Ilmu Makassar Diskon Hingga 20 %

Toko Buku Pelangi Ilmu, Jl Malengkeri no 18 Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toko buku Pelangi Ilmu yang berlokasi di Jl Malengkeri no.18 depan Kompleks TVRI ini beri diskon 10% hingga 20% untuk pembeli khusus, Selasa (20/11/2018) hari ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad.

"Kita lagi adakan diskon 10% untuk semua buku,".

"Khusus buku-buku penerbit indie.Kami beri diskon 20%," Kata Yus (34) asal bone. Pemilik toko buku Pelangi Ilmu kepada Tribun Timur.

Adapun 10 buku terlaris di bulan November 2018 ini yakni:

1. Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson

2. Sapiens “Riwayat Singkat Umat Manusia” karya Yuval Noah Harari

3. Orkestra Pemakaman karya Aslan Abidin

4. What We Talk About Love karya Raymond Carver