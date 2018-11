Buruan, Ada Promo Buy One Get One di Wakai MARi. Program Khusus yang Ulang Tahun

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakai merupakan brand sepatu yang digemari para remaja atau kaum millenial.

Merek sepatu Wakai ini berbahan dasar kanvas dengan model sederhana dan ringan.

Dalam rangka hari ulang tahun Mall Ratu Indah (MaRI) Jl. DR. Ratulangi, Kota Makassar dan hari ulang tahun Wakai.

Wakai adakan promo buy one get one (beli satu gratis satu).

Utari (21) SPG Wakai MaRI mengatakan promo ini berlaku mulai kemarin (19/11/2018) sampai Minggu (25/11/2018) nanti.

"Wakai buy one get one, karena ulangtahun Wakai ke 6 bulan Oktober lalu," kata Utari.

"Dirayakan dengan promo baru bulan november ini agar bersamaan dengan ulangtahun MaRI," kata perempuan asal Makassar ini saat ditemui Tribun Timur, Selasa (20/11/2018) di MaRI.

Hampir semua produk Wakai yang diskon di MaRI. Kecuali new arrival diskon 18 persen. (*)

