Berfitur Keselamatan Terbaik, Toyota Diganjar Penghargaan ASEAN NCAP

Perwakilan dari Toyota, Rouli Sijabat selaku PR Manager PT Toyota-Astra Motor (kedua kiri) dan Santoso selaku Senior Officer TGA PT TMMIN (tengah) berfoto bersama dengan Khairil Anwar Abu Kassim selaku Secretary General ASEAN New Car Assesment Program (kiri), Shogo Sakai Chairman selaku Project General Manager Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing CO., LTD ASEAN NCAP (kedua kanan), dan Siti Zahara Osman (kanan) dalam acara ASEAN NCAP GrandPrix 2018.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komitmen Toyota mengedepankan prinsip keselamatan melalui pengembangan kualitas dan kelengkapan safety feature berbuah manis.

ASEAN New Car Assesment Program (ASEAN NCAP) for South East Asia Countries berhasil menempatkan produk Toyota di posisi teratas pada ASEAN NCAP Excellent Award The Most 5 Star Brand (2017-2018) di Karawang Jawa Barat, (15/11/2018) lalu.

New Car Assessment Program (NCAP) merupakan program penilaian terhadap perlindungan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang dari sebuah mobil baru.

ASEAN NCAP GrandPrix Award yang pelaksanaannya dilakukan setiap 2 tahun sekali, bertujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian prestasi yang tinggi dalam memperhatikan aspek keselamatan dari mobil yang dipasarkan di Kawasan ASEAN.

Selain penilaian terhadap kendaraan (vehicle assesment) yang menjadi nominasi, ASEAN NCAP Grand Prix juga memberikan penilaian terhadap keunggulan riset dan penerapan teknologi keselamatan yang dilakukan serta diterapkan untuk mobil-mobil nominasi.

Serangkaian uji tabrak (crash test) dilakukan terhadap mobil-mobil nominasi untuk mengetahui tingkat perlindungan terhadap keselamatan pengendara dan penumpang dewasa (AOP), pengendara dan penumpang anak-anak (COP), serta kelengkapan perangkat pendukung keselamatan (safety assist) yang dimiliki.

Dalam ASEAN NCAP GrandPrix Award 2018 Toyota dinobatkan sebagai yang terbaik dan berhak mendapat gelar penghargaan ASEAN NCAP Excellent Award The Most 5 Star Brand (2017-2018).

Penghargaan itu diberikan karena fitur keselamatan untuk pengemudi dan penumpang yang disematkan pada mobil-mobil baru yang diluncurkan Toyota, paling banyak mendapatkan rating penilaian tertinggi atau 5 bintang NCAP dalam dua tahun berturut-turut, dibanding merek lain yang dipasarkan di Indonesia.

Selain mendapat pengakuan resmi sebagai merek yang memiliki rating keselamatan tertinggi, penghargaan ASEAN NCAP GrandPrix 2018 lainnya yang berhasil diraih ini menunjukkan bahwa Toyota dengan semangat Kaizen-nya senantiasa berkomitmen memprioritaskan unsur safety bagi mobil yang diproduksinya.