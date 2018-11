10 Judul Buku Terlaris Gramedia November 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gramedia adalah toko buku terbesar di Indonesia. Setiap bulannya Gramedia punya 10 buku terlaris. Baik secara Nasional ataupun setiap cabang.

Termasuk Gramedia Mall Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi No.35, Kota Makassar.

"Setiap Gramedia pasti ada Top ten setiap bulan," kata Lasnia (37) supervisor Gramedia MaRI saat di temui wartawan Tribun Timur di MaRI, Selasa (20/11/2018) siang.

"Kami Gramedia Mall Ratu Indah punya 10 buku terlaris di bulan ini," tambahnya

Khusus bulan November 2018, ini 10 buku terlaris Gramedia cabang MaRi:

1. Crazy Rich Asians Karya Kevin Kwan

2. Hujan karya Tere Liye

3. I am Sarahza karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra

4. Pergi karya Tere Liye

5. Daun Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Tere Liye

6. Off The Record karya Ria SW

7. Pulang karya Tere Liye

8. Arah Langkah karya Fiersa Besari

9. Nelangsa karya Gentakiswara

10.Ceros dan Batozar karya Tere Liye

Sedangkan untuk seluruh Gramedia di Indonesia,ini daftar bukunya.

1. Crazy Rich Asians Karya Kevin Kwan

2. Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson

3. Rich People Problem karya Kevin Kwan

4. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini karya Marchella FP

5. Pergi karya Tere Liye

6. I am Sarahza karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra

7. Simple & Moist Cake

8. Galaksi karya Poppi Pertiwi

9. Harga Sebuah Percaya karya Tere Liye

10.Hujan karya Tere Liye

