Wakil Makassar Juara 1 Matic Stock, Juara 2 Sport Naked di Final Battle HMC 2018 di Pangandaran

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Modifikasi Honda PCX 150 milik Pon Novia Satria meraih juara pertama kelas Matic Stock/ Bolt On pada Honda Modification Contest (HMC) 2018, di Lapangan Katapang Doyong, Pangandaran, Jawa Barat (Jabar).

Ajang yang digelar PT Astra Honda Motor (AHM) tersebut berlangsung, Sabtu-Minggu (17-18/11). Pon Novia Satria menjadi salah satu perwakilan area Astra Motor Makassar (AMM) yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara (Sulselbartra) dan Ambon.

Dua delegasi lainnya, CBR 250 RR milik Muslimin Muhlis di kelas sport fairing, dan Honda Karisma milik Andi Muhammad untuk kategori Free For All. Pada final battle yang mempertemukan 117 motor Honda modifikasi terbaik dari seluruh Indonesia tersebut, Imran juga menyabet juara kedua kelas Sport Naked.

“Dari sembilan kategori kita juara di dua kategori, juara satu di matic stock/bold on, dan juara dua di sport naked,” kata Corporate Communication AMM Moh Arif Reda dikonfirmasi, kemarin.

HMC yang ikut memeriahkan Honda Bikers Day (HBD) 2018 ini membuka sembilan kelas. Lima kelas baru yakni Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/ Decals, Racing Style, dan Community Touring. Empat kelas yang masih dipertahankan yaitu Matic Stock/Bolt on, Matic and Cub Advance, All Stock and Advance 2006, dan Free For All.

Dari seluruh kategori itu, peserta juga memperebutkan tiga tempat terbaik sebagai juara nasional yang masing-masing mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan.

Pemenang juga mendapat kesempatan menjadi salah satu modifikator dalam Honda Dream Ride Project yakni ajang modifkasi motor Honda yang digagas AHM melalui bimbingan mentor modifikator ulung.

Penjurian dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian seperti ide dan konsep, fungsi, estetika, finishing, serta detail modifikasi. Dari pemilihan tersebut, Mochammad Fiqhi Wahyu dari Malang, Jawa Timur (Jatim), menyabet juara untuk kategori National Champion Matic & Cub. Hasan Law dari Surabaya, Jatim, menjadi jawara kategori National Champion Free For All, serta Tony Hadi Putra dari Denpasar, Bali, sebagai pemenang kategori National Champion Sport.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM, A Indraputra, dalam siaran persnya, kemarin, mengatakan, karya modifikasi sepeda motor yang dihasilkan pada HMC 2018 semakin beragam dan menginspirasi. Bahkan, HMC juga semakin menarik perhatian pecinta modifikasi hingga kancah internasional.