TRIBUNWIKI: Cari Alat Sekolah atau Kantor? Ini 8 Toko ATK di Makassar, Lengkap Alamat dan Telepon

Laporan Wartawan Tribun Timur, Desi Triana Aswan

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Peralatan sekolah atau alat tulis kantor sangat dibutuhkan dalam menunjang aktivitas belajar atau kantor.

Peluang bisnis itu dibaca oleh beberapa pemilik toko ATK terlengkap di Kota Makassar.

Berikut rekomendasi toko alat tulis kantor di Makassar

1. Toko New Agung

Alamat: Jl DR. Ratulangi No 58, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113

No Tlp: (0411) 850555

Jadwal Buka: Setiap Hari, 06.00-22.00 wita.

Ribuan warga memadati Toko Agung di jl Ratulangi, Makassa . (Tribun/Sanovra)

2. Ateka Mart

Alamat: Jl Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90115

No Tlp: 0878-4058-8809

Jadwal Buka: Setiap Hari, 08.00-22.00 wita

3. UD Berdikari

Alamat: Jl Gunung Latimojong Kompleks Pelita Marga Mas Blok C Nomor 7 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90156

No Tlp: (0411) 3616567

Jadwal Buka: Setiap Hari, 08.00-17.00 wita

4. Makassar Jaya

Alamat: Jl Maccini Raya No 97/101, Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90144

No Tlp: (0411) 442692

Jadwal Buka: Setiap Hari, 08.00-22.00 wita

5. CV Bila Utara

Alamat: Jl Gn. Merapi No 165, Pisang Sel., Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90114

No Tlp: (0411) 3610649

Jadwal Buka: Senin-Sabtu, 07.00-17.30 wita

website:

6.Toko Satu-Satu

Alamat: Jl Buntu Torpedo No 15, Pisang Utara, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90157

No Tlp: (0411) 3613044

Website:

7.Toko ATK Lengkap

Alamat: Jl Kabaena No 17, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171

No Tlp: (0411) 3623885

Jadwal Buka: Setiap Hari, 09.00-18.00 wita

8. Toko Sahabat

Alamat: Jl Maccini Raya No 157B, Sinrijala, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232

No Tlp: 0813-4253-3647

Jadwal Buka: Setiap Hari, 07.00-21.00 wita