Setubuhi Gadis 13 Tahun, Kakek 55 Tahun di Luwu Utara Diringkus Polisi

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, TANALILI - Seorang pria berusia 55 tahun berinisial AM asal Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, diringkus personel Polsek Bone-bone, Minggu (18/11/2018).

Kapolsek Bone-bone, Kompol Agus Mappi, mengatakan, AM ditangkap karena diduga sebagai pelaku pencabulan terhadap gadis 13 tahun berinisial SI.

Baca: Bupati Bantaeng Lepas 30 Atlet ke Peparprov Sulsel 2018

Baca: Luwu Timur Diguncang Gempa Terasa Hingga di Mangkutana

Agus menuturkan, penangkapan AM berdasarkan laporan polisi nomor: LP/67/XI/2018/Sulsel/ResLutra/Sek Bone-bone, 17 November 2018.

"Kasus ini berawal pada tanggal 8 November lalu. Saat itu AM memanggil SI ke rumahnya, saat itu rumah AM dalam keadaan kosong, setelah korban berada di dalam rumah AM langsung menarik tangan korban masuk ke dalam kamar," kata Agus, Senin (19/11/2018).

Setelah itu, pelaku memberikan uang dan menyuruh IS pulang.

"Sabtu 10 November, AM kembali mendatangi SI dan menyuruh ke rumahnya, setelah korban tiba di rumah AM, AM kembali menariknya masuk ke dalam kamar," katanya.

"Akibat kejadian yang dialaminya, IS mengalami sakit di bagian alat kelaminnya, trauma, dan ketakutan," kata Agus.

AM sendiri ditangkap tanpa ada perlawanan.

Baca: VIDEO: Suasana Jual Beli di Pasar Daya Makassar, Jelang Maulid 1440 Hijriah

Baca: Kemenag RI Salurkan Bantuan Rp 10 M untuk Pembangunan MAN di Palu

"Dari penangkapan terhadap AM, anggota juga mengamankan barang bukti berupa pakaian SI dan akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," tutup dia.