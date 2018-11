Cegah Kebakaran, Damkar Makassar Ajak Masyarakat Bermain

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tak hanya dilakukan dalam bentuk perlindungan dan penyelamatan.

Tapi, merela juga memberikan edukasi pemahaman tentang bahaya kebakaran maupun kebencanaan lainnya.

Salah satu cara dilakukan adalah lewat bentuk permainan yang dibawakan langsung tim outbound Makassar Fire And Rescue.

"Merujuk ke "Playing and Education with Fun", kali ini tim Makassar Fire and Rescue menjalankan program outbond untuk umum," kata Kepala Bidang Operasi Damkar Makassar, Hasanuddin.

Kemasan kegiatan ini dikemas sedikit berbeda dengan yang biasa. Peserta diberikan pemahaman tentang materi dan praktek dalam penanganan dan pencegahan kebakaran.

Serta disertai dengan praktek dalam kemasan permainan yang menyenangkan.

"Di sini dibutuhkan konsentrasi dan fisik prima, kekompakan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permainan yang diberikan," sebutnya.

Bentuk permainan yang diberikan bisa berupa Spider weeb, Ball safety,Teka teki apar, Titian tali, Labirin survival, Flying fox

"Permainan tersebut kami kemas dalam bentuk berbeda dengan tujuan para peserta mendapatkan pemahaman secara langsung disertai praktek," ujarnya.

Untuk kegiatan, Damkar telah melaksanakan pertama kali di Bilibili, Kabupaten Gowa. Pesertanya adalah karyawan perusahaan.