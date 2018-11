Yuk ke Wedding Expo Four Points, Paket Wedding Mulai Rp 38 Juta

Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar kembali menggelar Wedding Expo dengan tema The Art of Wedding Gallery Session 2.

Kegiatan rutin ini berlangsung dua hari, Sabtu-Minggu (17-18/11/2018) di Golden Lily Ballroom Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma Makassar.

Pameran kebutuhan dan perlengkapan pesta pernikahan ini menghadirkan 13 tenant yang terdiri dari wedding orginizer, fotografer, salon, entertaiment, bridal, wedding planner dan souvenir.

Selain itu, dengan konsep layout gala dinner memungkinkan setiap pengunjung dapat duduk cantik sambil icip-icip makanan yang tersedia dan melihat-lihat dekorasi wedding mulai dari tradisional hingga modern.

Hal menarik lainnya adalah pengunjung dapat menikmati promo wedding untuk pernikahan mewah seharga Rp 38 juta per 300 pax dari manajemen Four Points by Sheraton Makassar.

Setiap calon pasangan atau keluarga pasangan calon pengantin yang reservasi di The Art of Wedding Gallery akan memperoleh gratis stall dan kamar executive suite untuk satu malam.

Untuk para calon pengantin atau pasangan yang masih bingung menyiapkan pernikahan, Hotel Four Points by Sheraton Makassar juga menyediakan wedding konsultan yang berpengalaman dan ahli dibidangnya.

Oleh karena itu, bagi anda yang tengah merencanakan pernikahan atau mencari referensi konsep, dekorasi, fotografer, baju pengantin, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam pernikahan segera datang ke wedding expo ini.

