Statistik PSIS vs Persib, Tamu Unggul Segalanya Nonton Live Streaming Indosiar Vidio.com

Live Streaming Indosiar Vidio.com Statistik PSIS vs Persib - Striker Jonathan Bauman siap tempur di markas PSIS Semarang

TRIBUN-TIMUR.COM - Prediksi PSIS vs Persib Pekan 31 Liga 1 Indonesia hari ini.

Statistik PSIS vs Persib Bandung berpihak ke tim tamu.

Jangan lewatkan Live PSIS vs Persib Minggu (18/11/2018) sore ini.

Live PSIS vs Persib via link Live Streaming PSIS vs Persib di Indosiar atau Vidio.com. Link Live Streaming Indosiar Vidio.com di bagian akhir tulisan ini.

Live PSIS vs Persib laga pekan ke-31 Liga 1 Gojek Indonesia ditayangkan mulai pukul 15.30 WIB.

Baca: Ada Apa? Driver Ojol Grab Indonesia Kumpul Depan Kantor Gojek dan Reaksi Resmi Manajamen Grab

Baca: Digosipkan Pacaran, Bandingkan Sumber Pundi Kekayaan Syahrini dan Reino Barack, Siapa Tertajir?

Baca: Lowongan Kerja BUMN PT Pegadaian Cari Karyawan Lulusan S1 & S2 Semua Jurusan, Daftar Online di Sini

Persib mesti bisa mengukir hasil sempurna pada sisa kompetisi untuk menjaga kans juara.

Empat lawan tersisanya Persib Bandung adalah PSIS Semarang, Perseru Serui, Persela Lamongan, dan Barito Putera.

"Target kami sekarang hanya ingin meraih sisa 12 poin. Jika itu cukup (jadi juara) bagus tetapi jika tidak, kami selalu mencoba," kata Mario Gomez, Jumat (7/11/2018)

Seberapa realistis target hasil sempurna yang dicanangkan Mario Gomez itu?

Menilik posisi di klasemen dan hasil head to head di musim ini, di atas kertas, Persib Bandung bisa menyapu bersih 12 poin.

Di putaran pertama, tidak satu pun dari tim itu yang mampu mengalahkan Persib Bandung.