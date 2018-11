Live Streaming Liga 1 Link Live Streaming Indosiar Susunan Pemain PSIS Semarang vs Persib Bandung

Live Streaming Liga 1 PSIS Semarang vs Persib Bandung

TRIBUN-TIMUR.COM - Laga PSIS Semarang vs Persib Bandung akan menyedot animo pecinta Sepak Bola Tanah Air. Laga seru PSIS Semarang vs Persib Bandung bisa dinonton via Live Streaming Indosiar.

Anda juga bisa menonton via Live Streaming Liga 1 PSIS Semarang vs Persib Bandung.

Link Live Streaming Indosiar di bagian akhir tulisan ini.

Klasemen sementara Liga 1

Susunan Pemain PSIS Semarang

Berikut susunan pemain Persib Bandung (4-4-2):

I Made Wirawan

Bojan Malisic, Victor Igbonefo, Henhen Herdiana, Tony Sucipto

Oh In-Kyun, Hariono, Atep, Puja Abdillah

Agung Mulyadi, Ezechiel N'douassel

Pelatih Mario Gomez

Pemain Cadangan: M. Natshir (PG), Indra Mustaffa, Kim Jeffrey Kurniawan, Ghozali Siregar, Muchlis Hadi Ning S, M. Wildan Ramdhani dan Jonathan Bauman

