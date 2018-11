TRIBUNWIKI: 6 Film Animasi yang Sudah Tayang di 2018

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR – Perkembangan film animasi saat ini selain menarik perhatian anak-anak juga orang dewasa. Alur cerita yang menarik dan mengangkat tema kekeluargaan semakin membuat film-fil animasi semakin digemari. Film animasi sarat akan pesan dan makna kehidupan.

Berikut lima karya-karya film animasi di tahun 2018, manakah yang telah kamu tonton ?

1. Early Man

Film yang disutradai Nick Part ini menceritakan sejarah bola yang ditemukan oleh manusia purba.

Film ini juga menyajikan animasi stop-motion keren memanjakan mata penontonnya. Telah tanyang pada 7 Maret 2018 di bioskop-bioskop Indonesia.



Link Trailer :

2. Gnome Alone

Film ini menceritakan seorang gadis bernama chloe yang baru saja pindah di sebuah kota bersama ibunya. Chloe mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Banyak hal aneh yang dia temukan mulai dari sekolah yang selalu membuatnya merinding, alien yang turun dari dimensi lain hingga mengancam kehidupan mereka. Film ini telah tayang pada 2 Maret 2018

Link Trailer :

3. The Incredibles 2

Sukses menggarap The Incredibles pada tahun 2004, Brad Brid kembali menyutradari film animasi The Incredibles 2.

Film ini menceritakan Mr. Incedibles yang menjaga tiga anaknya, sedangkan istrinya bernama Helen yang juga merupakan pahlawan dalam animasi pergi menyelamatkan dunia.

Film ini di produksi oleh dua perusahaan ternama Pixar Animation Studios dan Walt Disney Pictures. Film ini rilis 14 Juni 2018

Link Trailer :

4. Smallfoot

Film ini menceritakan tentang persahabatan jenaka antara manusia dengan Yeti, makhluk mitos yang mengerikan. Namun, dalam film ini sosok Yeti ditampilkan sangat lucu dan menggemaskan.