STIE AMKOP Makassar Jalin Kerjasama DenganTemple University

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua STIE AMKOP Makassar, Dr Bahtiar Maddatuang, mengikuti leadership courses dan Memorandum of Understanding (MoU) di Temple University, Philadelphia Amerika Serikat selama satu bulan.

Bahtiar Maddatuang mengatakan, dia akan belajar developing leadership in global.

Baca: Study Club Empati UIN Alauddin Makassar Rekrut Anggota Baru

Baca: Fajar/Rian Terhenti, Link Live Streaming Semifinal Hong Kong Open 2018: Marcus/Kevin Main

Universitas Temple adalah sebuah universitas di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Universitas ini didirikan tahun 1889 oleh dr Russell Conwell dan dikenal dengan nama Temple College sejak tahun 1888.

Selain itu, Bahtiar juga mengaku akan menerima materi assesment dan accreditation management in US higher education, management dan support to professional faculty development US financial, management in US undergaraduate studies dan advising ini US higher education dan challengges, lessons learned form american higher education.

"Kegiatan lain adalah MOU STIE AMKOP dengan Temple University USA dalam bidang kolaborasi riset dan publikasi international journal, pertukaran mahasiswa dan lain-lain," katanya, Sabtu (17/11/2018).

Baca: Muzdalifah Kaya Melintir, Ternyata Ini Sumur Uang Janda Nassar, Dapat Brondong & Rumah Berlapis Emas

Baca: CITIZEN REPORTER: Mahasiswa KPI UIN Alauddin Makassar Berlatih Jadi Reporter Radio Dadakan

Bahtir juga akan mengunjungi Harvard University di Boston dan dijadwalkan meeting dengan Duta Besar Amerika Serikat di Washington DC bersama para Rektor PTS Delegasi.(ziz)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: