FOTO : Hasna T Dapat Mobil All New CHR pada Program18 th Asian Games Special Deals

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR-CEO Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin (kacamata) menyerahkan hadiah mobil All New CHR kepada Hasna T yang menjadi pemenang program 18 th Asian Games Special Deals disela acara gelaran Bazaar Toyota di atrium MallRatu Indah, Makassar, Sabtu (17/11).

Program 18 th Asian Games Special Deals merupakan program nasional Toyota dalam rangka sebagai Official Car Partner Asian Games 2018.

Setiap transaksi Toyota Grand New Avanza, All New Calya, New Agya, All New Yaris, All New Sienta, serta All New Rush berhak mendapatkan kesempatan mengikuti Grand Prize yakni 1unit Toyota Alphard dan 8 unit Toyota CHR. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

