Buah Naga Merah Diskon 15 Persen di Giant Ekspres

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Giant Ekspres merilis promo turun harga untuk aneka buah, ikan dan daging. Promo periode 8-21 November 2018, syarat dan ketentuan berlaku.

Pantauan Tribun, Sabtu (17/11/2018) di Giant Ekspres, Jl Perintis Kemerdekaan, Semangka Merah Non Biji (A) seharga Rp 1.150 per 100 gram turun menjadi Rp 950 atau hemat 15 persen.

Berikutnya ada Buah Naga Merah (lokal) dari Rp 4.880 per 100 gram menjadi Rp 3.990 setelah diskon 15 persen. Anggur Hitam dari Rp 8.490 per 100 gram menjadi Rp 6.990.

Pisang Raja (B) dari Rp 19.900 per sisir menjadi Rp 17.500. Pear Singo RRC dari Rp 3.990 per 100 gram menjadi Rp 3.290. Kedondong dari Rp 2.150 per 100 gram menjadi Rp 1.690.

Lalu, Bangkuang dari Rp 3.060 per 100 gram menjadi Rp 2.750. Tomat Keriting dari Rp 1.890 per 100 gram menjadi Rp 1.790. Daikon Big (Lobak Lokal) dari Rp 3.490 per 100 gram menjadi Rp 3.290.

Ada pula Paprika Merah (Lokal) dari Rp 10.590 per 100 gram menjadi Rp 9.900. Jeruk Nipis (gelar) dari Rp 2.350 per 100 gram menjadi Rp 1.890. Jengkol Tua dari Rp 31.900 per 300 gram menjadi Rp 16.900.

Untuk daging ada Paha Ayam dari Rp 5.390 per 100 gram menjadi Rp 4.990. Punggung Ayam dari Rp 3.990 per 100 gram menjadi Rp 3.590. Ampla dari Rp 3.310 per 100 gram menjadi Rp 3.150.

Fillet Ayam dari Rp 8.250 per 100 gram menjadi Rp 7.790 dan Buntut Sapi dari Rp 17.980 per 100 gram menjadi Rp 17.490. Cumi Cumi Bangka dari Rp 10.290 per 100 gram menjadi Rp 8.490.

Lalu untuk ikan ada Teri Basah dari Rp 4.700 per 100 gram menjadi Rp 4.250 dan Ikan Kakap Merah Bulat (K) dari Rp 9.650 per 100 gram menjadi Rp 7.890.

