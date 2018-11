Bazar Kalla Toyota di MaRI Tawarkan Diskon Menggiurkan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hingga Minggu (18/11/2018) Kalla Toyota menggelar Bazar Toyota di Mall Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar.

Tidak hanya menawarkan Down Paiment (DP) ringan untuk Grand New Avanza dan All New Calya mulai Rp 7 jutaan. Dan New Agya mulai Rp 8 jutaaan, Kalla Toyota juga menghadirkan special program yang ditawarkan oleh mitra kerja seperti vendor aksesoris dan proteksi kendaraan.

Sebut saja voucher diskon jok mobil, karpet dasar, dan stabilizer suspension senilai ratusan ribu rupiah dan promo potongan harga spesial untuk pembelian ban.

Tidak ketinggalan diskon hingga 25 persen untuk produk proteksi serta diskon hingga 45 persen untuk pemasangan kaca film.

“Seluruh benefit yang diberikan ini merupakan bentuk kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan produk dari segi program penjualan hingga purna jual sekaligus mendapatkan best deal dari Kalla Toyota,” kata Marketing & Customer First Division Head Kalla Toyota, Abdul Wahab.

Terkhusus untuk spare part, di Bazaar Toyota juga menghadirkan booth untuk genuine part atau komponen orisinil kendaraan Toyota dengan potongan diskon 10 persen.

