FOTO: Ada Ice Cream Light Photo Booth di Bazaar Kalla Toyota! Di Sini Lokasi Pamerannya?

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sanovra JR

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tenaga pemasaran berpose di ice Cream Light Photo Booth yang merupakan fasilitas dari kegiatan Bazaar Kalla Toyota Meriah di Atrium Mal Ratu Indah, Makassar, Jumat (16/11/2018).

Bazaar Kalla Toyota Meriah akan berlangsung hingga 18 November 2018. Event ini menghadirkan spesial display All New CHR dan New Rush, serta Toyota favorit keluarga seperti Grand New Avanza, All New Calya, New Agya, All New Sienta, New Yaris dan Voxy. (*)

