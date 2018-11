PSM Kebobolan 8 Gol di 3 Laga Terakhir, Celah bagi Simic dan Jaimerson

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar patut waspada menghadapi Persija Jakarta, Jumat (16/11/2018) nanti, pada laga pekan ke-31 Liga 1 2018.

Pasalnya, pada tiga laga terakhir sebelum menghadapi Persija, lini tengah dan belakang PSM cukup rapuh, sehingga mudah kebobolan.

Buktinya dalam tiga pertandingan itu, tidak tanggung-tanggung PSM kemasukan 8 gol.

Rinciannya, Madura United vs PSM 3-0 (pekan ke-28), PSM vs Persipura 4-2 (pekan ke-29), dan Persebaya vs PSM 0-3.

Mengapa PSM patut waspada, karena Persija punya beberapa pemain yang setiap saat akan mengancam gawang Rivky Mokodompit.

Sosok utama tentulah Marko Simic. Striker asal Kroasia ini masuk daftar 5 besar top skorer sementara Liga 1 2018 dengan koleksi 13 gol.

Stopper PSM Steven Paulle punya tugas berat menjaga striker Persija Marko Simic (LIGA-INDONESIA.ID)

Simic dengan posturnya yang tinggi besar, unggul dalam duel udara sehingga akan menyulitkan lini belakang PSM.

Pemain ini juga memiliki tembakan keras dan terarah.

Sosok berikutnya adalah Jaimerson Da Silva Xavier. Meski posisinya pemain belakang, pemain asal Brasil ini sudah menyumbang 5 gol.

Jaimerson piawai mencetak gol dengan sundulan dari set piece atau sevis bola-bola mati. Terutama jika Persija mendapat sepak pojok.