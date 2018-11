Menkes Nila F Moeloek Hadiri Konferensi Internasional Tuberkulosis di Unhas

Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila Djuwita F Moeloek, SpM (K) membuka konferensi internasional penyakit Tuberculosis (TB) di Four Points by Sheration, Kamis-Jumat (15-16/11/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menggelar konferensi internasional penyakit Tuberculosis (TB) di Four Points by Sheraton, Kamis-Jumat (15-16/11/2018).

Bertajuk Toward TB Elimination by Research and Innovation, FK Unhas menggandeng Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.

Konferensi dihadiri Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila Djuwita F Moeloek, SpM (K), Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, pejabat Sulawesi Selatan terkait, para pakar, peneliti, dokter ahli, serta mahasiswa kedokteran se-Indonesia.

Selain mereka, hadir juga sejumlah pembicara ahli tingkat nasional dan internasional. Diantaranya Anung Sugihantono (Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Kemenkes RI) Anna Ralph (Menzies School of Health Research, Australia), Rob Aanoutse (Radboud University Medical Center, Netherlands), Irawan Yusuf (Unhas, Makassar), Sandeep Meharwal (USAID), dan Philip du Cros ( Burnet Institute, Australia).

Juga hadir Bachti Alisjachbana (Unpad, Bandung), Christopher Cousins (Yang Loolin School of Medicine, National University of Singapore), Tri Wibawa (UGM), Setiawan Jati Laksono (Indonesia WHO Representative), Nastiti Kaswandani (UI, Depok).

Ketua Panitia Prof dr M Nasrum Massi, Ph D (yang juga merupakan Wakil Rektor IV Unhas), mengatakan konferensi internasional merupakan bagian dari kegiatan Komite Ahli Jejaring Riset TB Indonesia (Jetset TB).

"Kegiatan ini diadakan untuk mengintensifkan jaringan penelitian, mempromosikan penelitian TB di antara lembaga penelitian atau universitas untuk berkontribusi dan mengidentifikasi prioritas dalam program nasional pengendalian TB," kata Prof Nasrum dalam siaran persnya, Kamis malam.

Konferensi untuk mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaatan hasil riset dan informasi strategis dalam mendukung pelaksanaan program TB di Indonesia.

Kehadiran Jetset TB Indonesia yang telah dibentuk oleh kalangan akademisi dan ahli untuk membantu menyukseskan pelaksanaan program nasional TB serta mengkoordinasikan kegiatan penelitian TB dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.



Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, untuk mengatasi persoalan TB di Indonesia dan demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang kesehatan, memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara para dokter, peneliti, pemerintah dan pelaksana program TB. Kegiatan yang mencoba mengeliminasi TB melalui penelitian dan inovasi ini menjadi kesempatan dan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan TB di tanah air.