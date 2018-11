Maia Estianty Pamer Foto Ultah Suami, Sarita Tulis Komentar, Ini Balasan Istri Iwan Mussry

TRIBUN-TIMUR.COM-- Pada Kamis (15/11/2018), Maia Estianty kembali bagikan momen bahagia bersama Irwan Mussry.

Tepat pada hari ini, suami Maia Estianty merayakan ulang tahun ke-56.

Maia Estianty sengaja memberikan kejutan pada Irwan Mussry sejak pagi.

Maia mengunggah fotonya bersama Irwan dengan sebuah roti ulang tahun dan serangkai bunga.

Meski masih pagi dan mengantuk, keduanya tampak memamerkan senyuman bahagia.

Maia dan Irwan (Instagram/maiaestiantyreal)

"Pagi2 banget, sebelum pergi ke airport dengan muka ngantuk2, tak lupa memberikan selamat untuk suamiku tercinta yang super kocak tapi jenius (makanya awet muda), and baik banget Maasyaa Allah...+ sayang ama anak2....

I Love You, Happy Birthday darling @irwanmussry. Wish you always the best..," tulis Maia dalam unggahannya.

Momen bahagia Irwan tersebut mendapat perhatian dari netizen.

Banyak dari mereka ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun dan doa untuk CEO Time International tersebut.

@lianabukit: "Happy birtday pak irwan mussry.. wish u all the best with bunda maia.."

@jamilah3006: "Happy Birthday pak Irwan sehat selalu dan bahagia bersama bunda maya amin."